Fas: İspanya'nın Sahra bölgesine yönelik olumlu tutumunu takdir ediyoruz

Fas, İspanya'nın Batı Sahra bölgesindeki ihtilafla ilgili "olumlu tutumu ve yapıcı taahhütlerini" takdir ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Batı Sahra sorununun çözümüne ilişkin Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektup ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Fas Krallığı'nın "İspanya'nın Batı Sahra konusunda olumlu tutumlarını ve yapıcı taahhütlerini takdir ettiğine" vurgu yapılarak, Sanchez'in mektubunda yer alan ifadelerin iki ülke ilişkilerini güçlendirecek bir yol haritasına yön vereceği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Ramazan ayı öncesi Rabat'a düzenleyeceği ziyarete de değinilen açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez'in daha sonra Fas'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

İspanya Başbakanı Sanchez bugün, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, ülkesinin Batı Sahra sorununun çözümü ile ilgili Rabat'ın ortaya koyduğu planı en ciddi girişim olarak değerlendirdiğini belirtmişti.

Mektubun, Fas ile İspanya arasında Batı Sahra sorunu nedeniyle yaşanan krizin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Rabat, egemenliği altındaki Batı Sahra bölgesinde genişletilmiş özerklik önerirken, buna karşın Batı Sahra'nın bağımsızlığı talebinde bulunan ayrılıkçı Polisario Cephesi ise, bölgeden mültecilere ev sahipliği yapan Cezayir tarafından desteklenen bir öneri olan kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Fas'ı ziyaret edecek

İspanyol basını, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in 2 Nisan'dan (Ramazan başlamadan) önce Fas'ı ziyaret edeceğini, Başbakan Pedro Sanchez'in de yakın gelecekte bu ülkeye bir ziyaret planladığını, hükümetin Fas ile ilişkilerde yeni bir dönem açmak istediğini yazdı.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan 2021'de ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırması diplomatik krize yol açmıştı.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihleri arasında 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi yaptığı yazılı açıklamalarda, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak, Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrının belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) destek alarak Fas ile arasındaki sorunu, daha fazla büyümeden diplomatik yollarla çözmeye çalışan İspanya'daki sol hükümet ise Fas'a "sınır ihlali ve tehditkar açıklama yapmaktan kaçınma" çağrısında bulunuyor.