İspanya Tüketim Bakanlığından Airbnb'ye 64 milyon avro para cezası

Güncelleme:
İspanya Tüketim Bakanlığı, lisanssız turistik konaklama yerleri reklamı ve satışı nedeniyle Airbnb'ye 64,05 milyon avro para cezası verdi. İhlallerin giderilmesi ve yasa dışı içeriklerin kaldırılması için ek cezalar da uygulanacak.

İspanya Tüketim Bakanlığı, turistik konaklama yerleri kiralama platformu Airbnb'ye, lisanssız turistik konaklama yeri reklamı yayımlaması ve satışını yapması nedeniyle 64,05 milyon avro para cezası verdi.

Tüketim Bakanlığının yazılı açıklamasında, İspanya'da lisanssız turistik konaklama yerlerinin reklam ve satışını platformundan yaptığı gerekçeleriyle Airbnb'ye 64,05 milyon avro para cezası verilmesi kararının kesinleştiği ve tüm idari itiraz yollarının sona erdiği duyuruldu.

Bakanlık ayrıca, platformun tespit edilen ihlalleri gidermesi, yasa dışı içeriği kaldırması ve uygulanan para cezasını kamuoyuna açıklaması gerektiğini öngören ek cezalar verildiğini bildirdi.

Verilen bilgilerde, Airbnb'de yapılan incelemelerde 65 bin 122 ilanda lisans olmadığının tespit edildiği, bakanlığın uyarıyı yayımladığı zamandan ilanın platform tarafından kaldırılana kadar geçen süre boyunca elde edilen yasa dışı karın 6 katına denk gelen bir para cezası verildiği kaydedildi.

Airbnb ile ilgili söz konusu hususta suç duyurusunda bulunan FACUA adlı tüketici derneği, yaptığı açıklamada, "bu tür emlak dolandırıcılıklarına karşı kararlı bir şekilde harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

FACUA, el bagajı için ekstra ücret alan Ryanair'e kesilen 108 milyon avroluk cezadan sonra en büyük ikinci cezanın Airbnb'ye kesildiğini hatırlatarak, Tüketim Bakanlığını kutladı.

Dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri olan, 2025'in ilk 10 ayında 85,7 milyon turist ile rekor kıran İspanya'da Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre mevcut durumda yaklaşık 400 bin kadar lisanslı turistik kiralık ev bulunuyor.

Yasa dışı turistik konaklama yerlerine karşı büyük bir mücadele veren Konut Bakanlığı ise eylül ayında tespit edilen turistik amaçlı kısa dönemli kiralanan 53 bin 876 dairenin çevrim içi ilanlarının kaldırmaları için platformlara bildirimde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
