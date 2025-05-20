İspanya'dan AB'ye Acil İsrail Baskısı Çağrısı

İspanya'dan AB'ye Acil İsrail Baskısı Çağrısı
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını eleştirerek Avrupa Birliği'nden acil baskı uygulamasını talep etti. Albares, insani yardımların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in mevcut durumda Gazze'de devam ettirdiği saldırıların hiçbir mantıklı yanı olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı acil baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Albares, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanyol Bakan, "Şu anda Gazze'yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmeyi amaçlamayan, hiçbir mantıklı yanı olmayan bir askeri harekatın içindeyiz. İsrail'in insani yardımların girişini engellemek için kasıtlı bir eylemi var." dedi.

"Eyleme geçme zamanı geldi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi masasının harekete geçmesi gerektiğini söyleyeceğim." diyen Albares, "İsrail'e karşı tüm diplomatik baskılarımızı devreye sokarak savaşı sonlandırmak ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın pozisyonunun çok net olduğunu, hem AB hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktaran Albares, "Sözün eyleme dönüşme vakti geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmak ve ablukayı kırmak için harekete geçilmesi gerekiyor. Yaşananlara bir dakika daha tahammülümüz yok. Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeyi artık sözlükte bulamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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