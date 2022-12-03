İspanya'daki Uzmanlar Çin, Latin Amerika ve Avrupa Arasındaki Kalkınma Yolunun Ayrıntılarını Açıkladı

Çeşitli ülkelerden uzmanlar, Çin, Latin Amerika ve Avrupa arasındaki fırsatları değerlendirdikleri küresel kalkınma rotasını izlemek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bir toplantı düzenlediler.

Çeşitli ülkelerden uzmanlar, Çin, Latin Amerika ve Avrupa arasındaki fırsatları değerlendirdikleri küresel kalkınma rotasını izlemek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bir toplantı düzenlediler.

Uzmanlara göre, gelişme arayışında üç tarafın rolleri birbirini tamamlıyor.

SES 1 (İspanyolca): EZEQUİEL AVİLA, Arjantin Cumhuriyeti'nin İspanya Krallığı'ndaki Büyükelçiliği'nin Ekonomik ve Ticari Bölümünde Diplomat:

"Latin Amerika'nın önemli bir parçası olan Arjantin, Avrupa'nın önemli bir parçası olan İspanya ve tamamlayıcı bir halka olan Çin... Üç jeopolitik alanın her biri daha gelişmiş ve barışçıl bir dünyaya katkıda bulunuyor. Böylece tüm ülkeler ortak kalkınma hedefiyle büyüyüp gelişebiliyor."

SES 2 (İspanyolca): GUİLLERMO HİRSCHFELD, Arjantin Cumhuriyeti'nin İspanya Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı:

"Otuz yılı aşkın bir süredir hassas tarım üzerinde sıkı ve sürekli biçimde çalışıyoruz. ve bu anlamda, endüstri ve üretim dokularımızı geliştirmek için İspanya ile birbirimizi tamamlıyoruz ve hükümetler arası doğrudan bir diyaloğumuz var."

SES 3 (İspanyolca): DİEGO MARTİNS, Havanna şirketinin Avrupa'daki üst düzey yöneticisi:

"Çin pazarına girmekle gerçekten ilgileniyoruz ve bu büyümenin tanınırlık kazanmak, hem 'alfajor' hem de 'dulce de leche' ürünlerini uluslararası düzeye çıkarmak anlamına geldiğini anlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)