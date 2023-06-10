İspanya'daki uluslararası zirveye İstanbul damgası

ULUSLARARASI Toplu Taşımacılar Birliği UITP'nin İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen küresel zirvesine İstanbul damgasını vurdu. Dünya toplu ulaşımında gelinen nokta ve gelecekteki beklentilerin tartışıldığı zirvede Metro İstanbul'un Genel Müdürü Özgür Soy, oy birliğiyle Avrasya Bölgesi Başkanlığına ve UITP Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, UITP'nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı oldu. UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına ise İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu getirildi.

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) Barselona'da gerçekleşen ve dünyanın toplu taşıma sektöründe geleceğinin tartışıldığı zirvede, İstanbul'dan da katılım yüksek oldu. Yenilikler ve çözümlerin ön plana çıktığı zirvede, İstanbul'un toplu ulaşımına katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. UITP zirvesine, İstanbul ulaşımın belkemiğini oluşturan Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları temsilcileri de katıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, oy birliğiyle Avrasya Bölgesi Başkanlığına ve UITP Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023- 2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi (Waterborne Transport Committee) Başkanı oldu. UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına ise İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu seçildi.

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METROBÜS YOLCUSU BİR MİLYONU AŞTI

Metrobüste yolcu artışının sürdüğünü ifade eden Mutlu, "Yolcu sayısında bir milyonu aştık. Bir milyonu aşan yolcuyu taşımak çok önemli. Geçen yıl UITP'nin zirvesinde, bu kadar otobüsle ve sıklıkla hizmet verilmesine inanamadılar. Metrobüs kapalı bir sistem, otobüs sayısını arttığınız zaman konvoy oluşuyor. Düşük kapasiteli araçlar yerine yüksek kapasiteli araçlarla sistemi destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.