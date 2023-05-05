İspanya'daki Türk seçmenler 14 Mayıs seçimleri için sandık başında

İspanya'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

İspanya'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine, yerel saatle 09.00'da başlandı.

Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Madrid Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla İspanya'da Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuz olmak üzere iki merkezli oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 8 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.