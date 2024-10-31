Üye Girişi
Haberler

İspanya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 140'a Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 140'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel felaketinde ölü sayısı 140'a çıktı. Valensiya'da çoğunluğu ölenlerin, hala çok sayıda kayıp olduğu bildiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarına 1064 asker katılıyor.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 140'a yükseldiğini duyurdu.

Haberde, halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler Esenyurt Mitingi'ne kimler katıldı? Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü? Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü? Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu? Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor? Murat Göğebakan mezarı nerede? Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan hayatı ve biyografisi! Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi? Doğan Deniz Yiğit kimdir, hangi takımlarda oynadı? Doğan Deniz Yiğit Sema Bekmez olayı nedir? 1 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.