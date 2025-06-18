İspanya'da Yolsuzluk İddiaları Mecliste Gergin Tartışmalara Neden Oldu

İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'ndeki (PSOE) yolsuzluk iddiaları Meclis Genel Oturumunda sert tartışmalara neden oldu.

"Hükümete sorular" başlığıyla, muhalefetin başbakan ve bakanlara yönelttiği gündeme ilişkin soruların olduğu Genel Kurul oturumu gergin geçti.

PSOE'de biri eski bakan (Jose Luis Abalos) diğeri eski PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri (Santos Cerdan) olmak üzere iki kişinin kamu ihalelerinde yolsuzluk ve adam kayırma gibi iddialara adlarının karışmasından dolayı muhalefet partileri "istifa" diye bağırarak, Başbakan Sanchez'e yüklendi.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, "Sayın Sanchez yolsuzluk ağına derinlemesine yakalanmıştır. O, dolandırıcı bir sürüyü serbest bırakan kurttur. İspanyollar sadece sizin istifa mektubunuzu yazmanızı bekliyor." şeklinde konuştu.

Meclis'te üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal da Başbakan Sanchez için "ahlaksız, dolandırıcı ve hain" suçlamalarında bulunarak, Genel Kurul salonunu terk etti.

Partisindeki yolsuzluk iddialarından dolayı ağır itham altında kalan Sanchez ise son 7 yıldır iktidarda olan PSOE hakkında hüküm verilmiş hiçbir yolsuzluk davası olmadığını ancak ana muhalefetteki PP'yi bekleyen yolsuzluk davaları olduğunu hatırlattı.

"Yakında olabileceğini söyleyeceğim tek şey seçim değil, yaz sonunda PP'yi bekleyen yolsuzluk davalarındaki mahkeme kararlarıdır." diyen Sanchez, muhalefetin erken seçim taleplerini bir kez daha reddetti.

PSOE'nin temiz bir siyasi parti olduğunu savunan Sanchez, "Bu PSOE için acı verici bir yolsuzluk olayı ancak harekete geçtik. Biz, yolsuzluğu kovduk." ifadelerini kullandı.

Sanchez, salonda olmamasına rağmen aşırı sağcı liderin suçlamalarına da cevap vererek, Abascal'ın "yalan söyleyen, İspanyol halkını aşağılayan ve aldatan bir siyaset yaptığını" savundu.

İspanya Başbakanı, partisindeki yolsuzluk skandallarıyla ilgili Meclis'te yapılacak özel oturumun, programının yoğunluğundan dolayı 9 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurmuş, bu da "çok geç" olacağı gerekçesiyle muhalefet partilerince eleştirilmişti.

İspanya'da Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) geçen hafta basına sızdırılan raporunda, eski PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan ile eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos'un eski danışmanı Koldo Garcia'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları yayımlanmıştı.

Söz konusu ses kayıtlarında kamu ihalelerinde komisyon alındığına, PSOE'nin 2014'teki liderlik ön seçiminde hile yapıldığına ve diğer bazı yolsuzluklara ilişkin iddialar yer almıştı.

Raporun ardından Cerdan, ilk olarak partideki görevinden, üyeliğinden, ardından da milletvekilliğinden istifa etmişti.

PSOE, daha önceden parti üyeliği askıya alınan eski bakan Abalos'u da partiden ihraç etme kararı almıştı.

Yolsuzluk skandallarından dolayı İspanyol halkından özür dileyen Sanchez, bu olayın sadece iki kişiyi kapsadığını savunarak, hükümetin yoluna devam edeceğini ve 2027'den önce genel seçim olmayacağını söylemişti.