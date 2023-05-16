İspanya'da yerel seçimlerde aday olan 44 eski ETA üyesinden 7'si adaylığını geri çekti

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilen eski ETA üyesi 44 mahkumdan, adam öldürmekten hüküm giymiş 7'si gelen siyasi ve toplumsal baskılar üzerine adaylıktan çekildi.

Ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partisi, geçmişte ETA ile bağlantılarından dolayı hüküm giymiş 44 kişiye yerel seçimlerdeki aday listesinde yer vermişti.

Başta terör mağdurları dernekleri ve muhalefetteki sağ görüşlü partiler ile iktidardaki sol koalisyon hükümetinden gelen tepkiler sonrasında söz konusu eski ETA üyesi 44 adaydan, geçmişte adam öldürmekten hüküm giyen 7'si kendi isteğiyle adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Söz konusu 7 kişi, "terör mağdurlarına acı vermemek" ve "ETA'nın meşrulaştırmaya çalışıldığı iddialarını reddetmek" için adaylıktan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Kapatılan Batasuna partisinin eski lideri ve EH Bildu koordinatörü Arnaldo Otegi de 7 eski ETA üyesinin adaylıktan çekilme kararlarını "anlamlı ve net bir jest" olarak yorumladı.

Partisinin "Bask bölgesindeki yaraları iyileştirmek için sadece barışçıl ve demokratik yollarla çalışma arzusunda olduğunu" kaydeden Otegi, eski ETA üyelerinin adaylıktan çekilme kararını alkışladığını söyledi.

Bask bölgesinde, ETA örgütünün siyasi kolu olduğu gerekçesiyle 2003 yılında İspanya'da yasa dışı ilan edilen ve 2013'te kapatılan Batasuna partisinin bir uzantısı olan EH Bildu, Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyenlerin ve Bask milliyetçisi grupların koalisyonundan oluşarak 2014 yılında siyasete girmişti.

EH Bildu, ETA terör örgütünün kurbanlarından bu zamana kadar açıkça özür dilemedi.

Bu arada isimleri halen seçim listesinde yer alan diğer 37 eski ETA üyesinin adaylıklarına karşı terörizm mağduru derneklerin yaptığı suç duyurusu savcılık tarafından halen inceleniyor.