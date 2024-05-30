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İspanya'da Sol Koalisyon Hükümeti, Vox Partisini 'Yeni Nazi' Olarak Tanımladı

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İspanya'da sol koalisyon hükümetinin iki ortağı, aşırı sağcı Vox partisini 'Yeni Nazi' olarak tanımladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan görüşme sırasında yaşanan tartışmaların ardından bu açıklama yapıldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakı, 28 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek "Gazze'deki soykırımı" savunan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı ve partisini "Yeni Nazi" olarak tanımladı.

İspanya Meclisinde ayrılıkçı Katalanlara getirilen af ile ilgili yasa tasarısının kabulü öncesinde iktidar ortakları ile aşırı sağcı Vox partisi arasında İsrail ile ilgili sert tartışmalar yaşandı.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıdığı gün Kudüs'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ve "Gazze'deki soykırıma" destek veren Abascal, Meclisteki konuşmasında İspanya hükümetini "terörizme destek vermekle" suçladı.

Abascal'ın sözleri üzerine açıklama yapan PSOE'nin Meclis Sözcüsü Artemi Rallo, aşırı sağcı liderin "Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımın dehşetine destek çıktığını" ifade etti.

"35 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'de İsrail'in soykırımına destek vermek için Abascal'ın Kudüs'e kadar gittiğini" kaydeden Rallo, Vox liderini ve bu partinin milletvekillerini, "Yeni Naziler, yeni faşistler" diye adlandırdı.

Sumar ittifakı adına söz alan Gerardo Pisarello Prados ise Vox partisini, "(Netanyahu'ya atfen) Refah kasabına saygılarını sunmaya giden tarihsel olarak İslamofobik, Yahudi karşıtı örgütlerin parçası olmakla" suçladı.

Kaynak: AA / Güncel

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