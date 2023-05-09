İspanya'da sol koalisyon hükümeti konut sorununa karşı yeni kararlar aldı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkedeki konut sorununa karşı aranan çözümler kapsamında, belli bir gruba ev satın alımında yüzde 20'ye kadar ipotek desteği sağlanması ve 63 bin kamu konutu inşa edilmesi gibi bazı kararlar aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkedeki konut sorununa karşı aranan çözümler kapsamında, belli bir gruba ev satın alımında yüzde 20'ye kadar ipotek desteği sağlanması ve 63 bin kamu konutu inşa edilmesi gibi bazı kararlar aldı.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin en fazla öne çıkardıkları konulardan biri konut krizi oluyor.

Mevcut durumda Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 9 olan ülke başına inşa edilmiş kamu konutu oranı İspanya'da yüzde 3'lerde bulunurken, sol koalisyon hükümeti gelecek 20 yılda yapılacak yatırımlarla bu oranı, en yüksek seviye olan yüzde 20'ye çıkarmayı vadediyor.

Başbakan Pedro Sanchez tarafından "acil çözüm bekleyen ulusal sorun olarak" tanımlanan konut krizine yönelik yeni adımlar atan hükümet, Resmi Kredi Enstitüsü (ICO) aracılığıyla gerekli birikimi olmayan 35 yaş altı gençlere ve çocuklu ailelere ev satın alımında yüzde 20'ye kadar ipotek desteği sağlanacağını ve 63 bin kamu konutu inşa edileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulunda alınan kararla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Kentsel Dönüşüm Bakanı Raquel Sanchez, söz konusu 63 bin kamu konutunun 43 bininin AB fonlarından gelecek 4 milyar avroluk kaynakla karşılanacağını ve bu konutların yoksul ailelere uygun koşullarda kiralanacağını belirtti.

İspanyol Bakan ayrıca 20 bin kamu konutunun inşası için, 620 milyon avroluk yatırımla Savunma Bakanlığına ait arazilerin kullanılacağını kaydetti.

Ev satın alımında ipotek desteği kullanmak isteyenlerin 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapabilecekleri bildrildi.

İpotek desteği koalisyon ortakları arasında görüş ayrılıklarına neden olurken, koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos'a bağlı bakanlar, bunun "aileleri borç bataklığına sürükleyeceğini ve konut krizini daha da büyüteceğini" savunuyor.