İspanya'da siyasileri protesto eden iklim eylemcileri meclis binasına kırmızı boya fırlattı

İspanya'da iklim değişikliği sorununa karşı pasif kaldıkları gerekçesiyle siyasetçileri protesto eden çevreci örgütlere bağlı bir grup, Madrid'deki meclis binasına kırmızı boya fırlattı.

İspanya'da iklim değişikliği sorununa karşı pasif kaldıkları gerekçesiyle siyasetçileri protesto eden çevreci örgütlere bağlı bir grup, Madrid'deki meclis binasına kırmızı boya fırlattı.

İklim değişikliğine karşı mücadele veren Bilimsel İsyan, İsyan veya Tükenmiş Nesil ve Vejetaryen Gelecek adlı sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağlı bir grup genç, İspanya Meclisi önünde eylem yaptı.

Meclis binasının ana girişine kırmızı boya fırlatan ve slogan atan çevreci aktivistler, "Hemen iklim adaleti", "Hiçbir şey yapılmamasından bıktık artık, harekete geçin", "Meclisteki eylemimizin üzerinden bir yıl geçti ama hükümetimiz hiçbir şey yapmamaya devam ediyor." diye bağırdı.

Tüm İspanyollara protesto çağrısı yapan çevreciler, eylemlerinin her zaman aynı amacı taşıdığını, iklim değişikliği sorununun gıda güvenliği krizi yaratmaya başladığını savunarak bilim ve iklim hareketlerine karşı baskıların son bulmasını istedi.

Eyleme kısa sürede müdahale eden polis, 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Çevreci STK'ler, benzer bir eylemi bir yıl önce yine meclis binasında yapmıştı.