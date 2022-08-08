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İspanya'da Sıcak Hava Yüzünden Raflarda Buz Küpü Kalmadı

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İspanya'da Sıcak Hava Yüzünden Raflarda Buz Küpü Kalmadı

MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022.

MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022. İspanya, elektrik fiyatlarındaki hızlı artışın neden olduğu yüksek üretim ve depolama maliyetlerinin yanı sıra sıcak havaların getirdiği yüksek talep nedeniyle buz torbası kıtlığına tanık oluyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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