İspanya'da Sıcak Hava Yüzünden Raflarda Buz Küpü Kalmadı MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022. MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022. İspanya, elektrik fiyatlarındaki hızlı artışın neden olduğu yüksek üretim ve depolama maliyetlerinin yanı sıra sıcak havaların getirdiği yüksek talep nedeniyle buz torbası kıtlığına tanık oluyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua) Xinhua / Güncel İspanya Madrid Güncel Haberler

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