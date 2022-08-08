İspanya'da Sıcak Hava Yüzünden Raflarda Buz Küpü Kalmadı
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MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022.
MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir süpermarkette boş buz küpü rafları görülüyor, 7 Ağustos 2022. İspanya, elektrik fiyatlarındaki hızlı artışın neden olduğu yüksek üretim ve depolama maliyetlerinin yanı sıra sıcak havaların getirdiği yüksek talep nedeniyle buz torbası kıtlığına tanık oluyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
Xinhua / Güncel