İspanya'da Sıcak Hava Dalgası: 40 Dereceyi Geçebilir

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bir parkta serinleyen insanlar, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalıyor. 29 Haziran 2025 tarihinde birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

MADRİD, 30 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir parkta çeşmede serinleyen insanlar, 29 Haziran 2025.

İspanya cumartesi gününden bu yana yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalırken önümüzdeki günlerde birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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