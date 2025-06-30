İspanya'da Sıcak Hava Dalgası: 40 Dereceyi Geçebilir

MADRİD, 30 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir parkta çeşmede serinleyen insanlar, 29 Haziran 2025.

İspanya cumartesi gününden bu yana yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalırken önümüzdeki günlerde birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)