İspanya'da Sel Felaketi: 64 Can Kaybı ve Acil Yardım Çağrıları

(ANKARA) – İspanyalı yetkililer, Valensiya eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Avrupa'nın İspanya'ya yardım etmek için hazır olduğunu belirtti.

İspanya'da gerçekleşen sel felaketi sonucu Valensiya'da en az 62 kişi hayatını kaybederken, Castilla La Mancha'nın merkez bölgesindeki yetkililer fırtınanın iki kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına neden olduğunu söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yerel televizyonda yayınlanan konuşmasında, İspanya vatandaşlarına sokakları, meydanları ve köprüleri yeniden inşa etme sözü verirken; "Şu anda hala sevdiklerini arayanlar için, tüm İspanya sizinle birlikte ağlıyor" dedi.

"Acil durum hizmetleri ulaşmadıysa nedeni erişim sorunu"

Dünyanın en büyük portakal tedarikçisi olan ve narenciye üretiminin yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiren Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, bazı insanların erişilemeyen yerlerde tecrit edilmiş halde kaldığını söyledi. Mazon açıklamasında, "Eğer acil durum hizmetleri ulaşmadıysa, bunun nedeni araç eksikliği ya da yatkınlık değil, erişim sorunudur" ifadelerine yer verdi. Mazon, bazı bölgelere ulaşmanın 'kesinlikle imkansız' olduğunu da sözlerine ekledi. İspanya Kralı 6. Felipe, ülkenin acil servislerinin yardım için mümkün olan her şeyi yaptığını söyleyerek can kayıpları için başsağlığı diledi.

"Bu tür olaylar artık daha sık görülüyor"

İspanya Meteoroloji Derneği üyesi ve kıdemli devlet meteoroloğu Ernesto Rodriguez Camino, "Eskiden onlarca yıl arayla meydana gelen bu tür olaylar artık daha sık görülüyor ve yıkıcı kapasiteleri daha büyük" dedi. İspanyalı yetkililer, Madrid ve Barselona şehirlerine giden trenlerin sel nedeniyle iptal edildiğini ve en kötü etkilenen bölgelerde okulların ve diğer temel hizmetlerin askıya alındığını ifade etti.

"İspanya'da gördüklerimiz yıkıcı"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın İspanya'ya yardım etmek için hazır olduğunu belirtti. Leyen açıklamasında, "İspanya'da gördüklerimiz yıkıcı. Kalbim sel mağdurları, aileleri ve kurtarma ekipleriyle birlikte. AB şimdiden destek teklifinde bulundu. AB'nin finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi aktif hale getirildi. AB Sivil Koruma harekete geçirilebilir." dedi.