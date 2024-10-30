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İspanya'da Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'da Sel Felaketi: 51 Kişi Hayatını Kaybetti
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İspanya'nın güney ve doğusunu etkileyen şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 51 kişi yaşamını yitirdi. Valencia bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tarım arazilerinde büyük hasar oluştu.

- İspanya'yı vuran selde 51 kişi hayatını kaybetti

VALENCİA - İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinin bilançosu netleşiyor. Valencia özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Valencia'ya bağlı Picanya'da sel nedeniyle gece saatlerinde bir köprü çöktü. Tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Malaga yakınlarında yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı, yaralanan olmadı. Valencia ile Madrid arasındaki yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki diğer banliyö hatlarında aksamalar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halka evde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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