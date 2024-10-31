İspanya'da Sel Felaketi: 150'den Fazla Ölü ve Kayıp

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde nedeniyle 150'den fazla kişinin öldüğünü, birçok kişinin halen kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasının beklendiğini kaydetti.

IFRC, İspanya'da etkili olan ölümcül sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İspanya'daki ani seller insanları harap etti, evleri ve geçim kaynaklarını yıktı. Seller yolları kapattı ve altyapıyı tahrip etti. 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, birçoğu hala kayıp ve ölü sayısının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol Kızılhaçının başta Valensiya ve Endülüs olmak üzere en çok etkilenen bölgelerde sahada olduğu vurgulanan açıklamada, yüksek riskli bölgelere acil durum müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, buralarda geçici barınaklar kurulduğu ve özellikle yaşlılar olmak üzere en savunmasız kişilere yardım sağlandığı belirtildi.

Kızılhaç gönüllülerinin, yiyecek, su, battaniye ve hijyen kitleri gibi temel yardımları dağıtmasının yanı sıra ve ilk yardım ve psikososyal desteği de sağladığı ifade edildi.

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 158'e çıktığı bildirilmişti.