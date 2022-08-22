İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ediyor

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yolları şirketinde süren grevler çok sayıda uçuşun iptaline veya rötarlara neden oluyor.

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yolları şirketinde süren grevler çok sayıda uçuşun iptaline veya rötarlara neden oluyor.

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli çalışanları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 8 Ağustos'tan bu yana hafta içini kapsayacak şekilde, İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da 12 Ağustos'tan bu yana sadece hafta sonlarında grev yapıyor.

Ryanair çalışanlarının pazartesi-perşembe günleri arasında yaptığı grevler, iptal ve rötarlardan dolayı İspanya'da aktif olduğu 10 havaalanındaki yolculara zor anlar yaşatıyor.

Grevden dolayı Ryanair'in bugünkü 6 uçuşunun daha iptal edildiği ve sabah saatlerinde 28 uçuşta da rötar olduğu bildirildi.

Ryanair kabin çalışanları toplu iş sözleşmesinde taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023'e kadar sürdürecek.

Diğer yandan Easyjet pilotlarının ilk 12-13-14 Ağustos'ta ardından 19-20-21 Ağustos'ta gittiği grevin etkisiyle bu hava yoluna bağlı 74 uçuş iptal edildi.

Maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye geri gelmesini isteyen pilotlar, 27-28-29 Ağustos'ta da greve devam edecek.

Ayrıca, İspanyol hava yolları şirketi İberia Express'in kabin çalışanları da maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde greve gidecek.

Hava yolu şirketlerindeki grevlere, maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen Lufthansa ve British Airways'in çalışanlarının da eklenmesi bekleniyor.