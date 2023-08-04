İspanya'da Rus turist ailesine büyük soygun

MADRİD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Katalan bölgesel polis gücü (Mossos d'Esquadra) mensupları, Rus bir ailenin Çarşamba gecesi 8 milyon euroyu (8.75 milyon ABD doları) aşan bir soygun ihbarında bulunmasının ardından İspanya'nın kuzeybatısında iki kişiyi tutukladı.

Katalan polisi, soygunun Çarşamba akşamı Girona şehri yakınlarında, Rus turist ailenin Barselona'nın El Prat havalimanındaki 1. Terminal'de check-in alanında beklerken gerçekleştiğini teyit etti.

Polisten alınan bilgiye göre zanlılar, içinde aileye ait birtakım mücevher ve değerli saatlerin bulunduğu Louis Vuitton marka el çantasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın, değer açısından İspanya'da bu türdeki en büyük soygun olduğu düşünülüyor.

Çantadaki eşyalar arasında değeri 5 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen 47 karat ağırlığında altın bir yüzük ve 20.000 euro nakit para da bulunuyordu. Aile soygunu hemen polise bildirirken, güvenlik kamerası görüntülerinden 41 ve 54 yaşındaki hırsızlar hızla tespit edildi.

Polis ayrıca hırsızların bindikleri arabanın modelini, plakasını ve havaalanından ayrıldıktan sonra hangi yöne gittiğini belirledi. Polis böylece birkaç saat içinde zanlıların kaçma girişimlerini engelleyerek iki kişiyi tutuklarken, çantaya ve içindekilere de el koydu.¦