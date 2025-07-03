İspanya'da Rekor Sıcaklık: 40 Dereceyi Aşan Hava
Sevilla'da insanlar güneşten korunmak için şemsiyelerle yürürken, rekor kıran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanyol Meteoroloji Kurumu, 100'den fazla gözlem istasyonunda sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığını duyurdu.
SEVİLLA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Sevilla kentinde güneşten korunmak için şemsiyeyle yürüyen insanlar, 2 Temmuz 2025.
İspanya'da rekor kıran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanyol Meteoroloji Kurumu, yılın ilk büyük sıcak hava dalgası sırasında 100'den fazla gözlem istasyonunda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını bildirdi. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel