İspanya'da Rekor Sıcaklık: 40 Dereceyi Aşan Hava

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Sevilla'da insanlar güneşten korunmak için şemsiyelerle yürürken, rekor kıran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanyol Meteoroloji Kurumu, 100'den fazla gözlem istasyonunda sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktığını duyurdu.

SEVİLLA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Sevilla kentinde güneşten korunmak için şemsiyeyle yürüyen insanlar, 2 Temmuz 2025.

İspanya'da rekor kıran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanyol Meteoroloji Kurumu, yılın ilk büyük sıcak hava dalgası sırasında 100'den fazla gözlem istasyonunda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını bildirdi. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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