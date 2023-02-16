İspanya'da Prostat Kanseri İçin Umut Vadeden Yeni Bir Tedavi Geliştirildi

MADRİD, 16 Şubat (Xinhua) -- İspanya'da Clinica Universidad de Navarra'dan bir araştırmacı ekibi, prostat kanseri hastalarına umut olması beklenen bir tedavi geliştirdi.

MADRİD, 16 Şubat (Xinhua) -- İspanya'da Clinica Universidad de Navarra'dan bir araştırmacı ekibi, prostat kanseri hastalarına umut olması beklenen bir tedavi geliştirdi.

"İrreversibl (geri dönüşümsüz) elektroporasyon" olarak bilinen tedavinin, prostat tümörlerini öldürmede yüzde 85 etkili olduğu ve hastaların yüzde 100'ünün idrar tutma kapasitesini korumasına imkan verdiği kanıtlandı.

Salı günü internet sitesinde bir duyuru yayınlayan Clinica Universidad de Navarra, nispeten invazif olmayan tekniğin sonuçlarının yayımlandığı The Journal of Urology makalesine atıfta bulundu. Makaleye göre bu teknik, "tümör hücrelerinin, bir dizi kısa, yüksek voltajlı elektrik pulslar yoluyla yok edilmesine" imkan veriyor.

Prostat kanseri 2014-2021 yılları arasında İspanya'da erkekler arasındaki en yaygın kanser türü olarak belirlendi. Araştırmacılara göre irreversibl elektroporasyon tekniğiyle tedavi edilen hastaların yüzde 85'inde tümörler kontrol altına alındı ve hiçbiri idrarını tutma konusunda herhangi bir olası yan etkiye maruz kalmadı.

Clinica Universidad de Navarra Prostat Kanseri Alanı Koordinatörü ve araştırmanın baş yazarı Bernardino Minana, sonuçların "bugüne kadar bu teknolojiyle en uzun takip edilen olası kohortu (topluluğu)" oluşturduğunu söyledi.

Minana, tedavinin, "düşük riskli ya da orta düzey riskli tümörleri olan ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) görüntüsünde gözle görünür lezyonu bulunan ve radikal tedavi istemeyen" hastalar için endike olduğunu kaydetti.

İspanya Medikal Onkoloji Derneği'nin 2020'de İspanya'da 260.000 yeni prostat kanseri vakası bildirdiğini aktaran Clinica Universidad de Navarra, bunun "erkek nüfustaki mesane kanseri (150.000) ve kolon kanseri (126.000) gibi diğer en yaygın kanserlerin çok üzerinde olduğunu" söyledi.