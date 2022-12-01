İspanya'da patlayıcı içeren zarflar Sanchez'e de gönderildi

İspanya'da Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen patlayıcı maddeli zarfın patlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı Başbakan Sanchez'e de benzer şüpheli bir zarfın gönderildiğini açıkladı.

İspanya'da Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen patlayıcı maddeli zarfın patlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı Başbakan Sanchez'e de benzer şüpheli bir zarfın gönderildiğini açıkladı. İspanya'da aralarında Başbakan Pedro Sanchez'in de bulunduğu kişi ve kuruluşlara içinde patlayıcı madde bulunan zarflar gönderildi. İspanya İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, şimdiye kadar beş kişi ve kuruluşa patlayıcı içeren zarf gönderildiği belirtildi.

Bakanlığın bu açıklamasının ardından İspanya medyası Ulusal Polis yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne de şüpheli bir zarfın gönderildiğini, zarfın İspanyol patlayıcı uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Madrid'de büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye girişlerin kapatıldığı aktarıldı. Böylelikle, İspanya'daki kişi ve kurumlara gönderilen içinde patlayıcı madde bulunan zarfların sayısı altıya yükseldi.

Patlayıcı içeren zarfların ilki dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilmiş, meydana gelen patlama sonucu zarfı açan güvenlik görevlisi hafif yaralanmıştı.

Başbakan Sanchez'e de gönderildi

İspanya İçişleri Bakanlığı, benzer bir patlayıcı içeren mektubun 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e de gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, doğrudan Başbakan'a gönderilen zarfın içinden "piroteknik madde" çıktığı ve "güvenlik servisi tarafından bulunarak, etkisiz hale getirildiği" kaydedildi. Başbakan Sanchez'e gönderilen zarfın içinden çıkan madde ile Ukrayna Büyükelçiliği'ne ulaşan zarfın içindeki maddenin benzer olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Rafael Perez bugün düzenlediği basın toplantısında, patlayıcı madde içeren zarfların İspanya topraklarından gönderildiğine dair işaretler bulunduğunu belirterek, bu zarfların gönderilmesinden kimin sorumlu olduğunu henüz söylemesinin mümkün olmadığını kaydetti. Patlayıcı madde içeren zarflarla ilgili olarak "terör" şüphesiyle başlatılan soruşturmaya işaret eden Perez, "Soruşturmanın daha başındayız" dedi.

Ukrayna'ya verilen destek ile bağlantılı mı?

İçişleri Bakan Yardımcısı Perez, dün akşam saatlerinde patlayıcı içeren bir zarfın ülkenin kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirket Instalaza'ya gönderildiğini kaydetti. Instalaza, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği C90 tipi çok namlulu roketatarları üretiyor.

Perez, bu sabah "şüpheli" bir zarfın Torrejon de Ardoz kentindeki hava üssüne gönderildiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, zarfın röntgen cihazından geçirilmesinin ardından güvenlik görevlilerinin zarfın içindeki şüpheli mekanizmayı tespit ettiğini söyledi. Bu üs, askeri uçakların Ukrayna'ya ikmal yapması için kullanılıyor.

Perez, beşinci zarfın ise bu sabah İspanya Savunma Bakanlığı'na gönderildiğini, zarfın üzerinde Savunma Bakanı Margarita Robles'in adının yazdığını ifade etti. Perez, bu zarfın içindeki patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İspanya medyasının yetkililere dayandırdığı haberlere göre, gönderilen zarfların Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta Ukrayna'ya İspanya'nın verdiği destek ile bağlantılı olabileceği üzerinde de duruluyor.

İspanya'daki Rusya Büyükelçiliği ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, patlayıcı maddeli zarf gönderilmesine ilişkin olarak, "Özellikle diplomatik misyonlara yönelik her türlü tehdit veya terör eyleminin sert bir şekilde kınandığı" ifade edildi.

dpa, Reuters, AFP/JD, EC