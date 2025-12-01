Haberler

İspanya'da Neonazi Örgütüne Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Ulusal Polisi, 'The Base' adlı Neonazi örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi yakaladı. Örgütün İspanya'daki hücresinin askeri eğitim vererek radikalleşmiş bireyler topladığı belirlendi.

İspanya'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak tanınan "The Base" adlı Neonazi örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

İspanya Ulusal Polis Kurumundan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmada The Base'in İspanya'da 2 kişinin öncülük ettiği bir hücresinin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Örgütün hücresinin Neonazi ilkelerine göre yaşam tarzlarını benimseyen, son derece radikalleşmiş ve saldırı düzenlemeye hazır kişileri bünyesine katmaya çalıştığı, yanına aldığı kişilere askeri teknik ve teçhizat kullanımına ilişkin eğitim verdiği kaydedildi.

Polisin açıklamasında, "örgütün İspanyol hücresinin liderinin, uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleri ile bir ay önce bağlantıya geçtiği, Batı ülkelerindeki demokratik kurumları hedef alan saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunan The Base'in kurucusuyla doğrudan temasta olduğu" aktarıldı.

İspanya'daki hücrenin silah stoklamaya başladığını fark eden polisin, 25 Kasım'da Castellon kentinde erken saatlerde 5 yere operasyon düzenleyerek, 1'i örgütün İspanya elebaşı olmak üzere 3 kişiyi yakaladığı, ayrıca 2 ateşli silah, 9 eğitim silahı, 20'den fazla kesici alet, eğitim faaliyetlerinde kullanılan bir askeri ekipman ile çok sayıda belgeye el koyduğu açıklandı.

Açıklamada, yakalanan kişilerden 1'inin tutuklandığı, 2'sinin gözaltında bulunduğu aktarıldı.

Sol görüşlü politikacılara, güvenlik güçlerine, Müslüman ve Yahudi topluluk üyelerine, göçmenlere ve antifaşist gruplara yönelik saldırılar planlayan ve 2018 yılında kurulduğu belirtilen söz konusu örgütün, bir merkezinin olmadığı, gizli bir ağ olarak faaliyet gösterdiği, temel ideolojisinin "üstünlükçülük ve ırk savaşı" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.