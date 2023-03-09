İspanya'da madende meydana gelen göçükte 3 kişi öldü Güncel Haberler İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Suria ilçesinde bulunan potas madeninde 900 metre derinlikte meydana gelen göçük sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Suria ilçesinde bulunan potas madeninde 900 metre derinlikte meydana gelen göçük sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katalonya özerk yönetimine bağlı polis ve itfaiye yetkililerine dayandırılan bilgiye göre, ICL İberia şirketine ait potas madeninde saat 09.00 (TSİ 11.00) sıralarında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiği, göçük altında kalanların çıkartılması için dağcı birlikler ve köpekli ekiplerle çalışmalar başlatıldığı duyuruldu. Olayda ölenlerin yakınlarına destek olunması için psikologların da bölgeye gönderildiği ifade edildi. Katalonya özerk yönetiminden yapılan bilgilendirmede, ölenlerden birinin jeolog, diğer ikisinin Katalonya Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan öğrenciler oldukları belirtildi. Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Pere Aragones, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yerel hükümetin içişleri ve çalışma bakanlarının bölgeye gittiği kaydedildi. Diğer yandan İspanyol basınına bilgi veren sendika kaynakları, maden şirketini "yeterli güvenlik önlemlerini almamakla" suçladı. Katalonya özerk yönetiminden müfettişlerin yaklaşık 3 hafta önce madende incelemeler yaptığı ve kural dışı hiçbir şeye rastlamadığı bilgisi paylaşıldı. Aynı madende 1987'de meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 2013'te de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Barselona İtfaiye İspanya Güncel Haberler

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