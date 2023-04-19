İspanya'da maaş artışı talebiyle grevde olan adliye memurları gösteri düzenledi

İspanya'da maaş artışı talebiyle hafta başından beri belirli saat aralıklarında süresiz greve başlayan adliye memurları başkent Madrid'de geniş katılımlı gösteri düzenledi.

Normal şartlarda 10.00 ile 13.00 saatleri arasında iş bırakma kararı alan adliye memurları, bugünkü grevi tam gün olarak gerçekleştirdi.

Grev kapsamında İspanya'nın dört bir tarafından gelerek Madrid'deki Adalet Bakanlığı önünde toplanan binlerce adliye memuru, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı maaş artışı istediklerini vurguladı.

Sendika yetkililerinden yapılan açıklamalarda, benzer gerekçelerle ocak ve şubatta greve giden mahkeme katiplerinin taleplerinin karşılandığı hatırlatılarak aynı sonucun adliye memurları için de beklendiği ifade edildi.

Yaklaşık 45 bin adliye memurunun görev yaptığı İspanya'da grev nedeniyle şimdiye kadar 700 bin kadar adli işlemin aksadığı ve on binlerce davanın ertelendiği bildirildi.

Kamu çalışanlarının bağlı olduğu en büyük sendika olan CSIF, bu durumun devam etmesi halinde adliye memurları grevinin neden olduğu adli aksaklıkların toparlanmasının iki yılı bulabileceğini iddia etti.