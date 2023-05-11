İspanya'da kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar avroluk paket açıklandı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2022 ortasında başlayan ve uzmanlarca uzun süreli olacağı tahmin edilen kuraklık sorununa karşı mücadelede yaklaşık 2,2 milyar avroluk yardım paketi kararı aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2022 ortasında başlayan ve uzmanlarca uzun süreli olacağı tahmin edilen kuraklık sorununa karşı mücadelede yaklaşık 2,2 milyar avroluk yardım paketi kararı aldı.

Kuraklık sorunuyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 636 milyon avrosu direkt tarım ve hayvancılık sektörlerine aktarılmak üzere toplamda 2 milyar 190 milyon avroluk kaynağın kuraklığa karşı kullanılmasına karar verdi.

Hükümet, direkt yardımların 355 milyon avrosunun hayvancılık, 276,7 milyon avrosunun tarım, 5 milyon avrosunun da arıcılık sektörüne yapılacağını duyurdu.

Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera ve Tarım Bakanı Luis Planas, şehir suyunun yeni dönüşümünün iki katına çıkarılması, sulama yöntemlerinin düzenlenmesi ve yeni su kaynakları yaratılması için altyapı hizmetlerine 1,4 milyar avro ayıracaklarını kaydetti.

Son 1 yılda yüzde 40'a yakın azalan yağış oranının etkisiyle artan kuraklık sorunu karşısında suya talebi iyi bir şekilde yönetmeleri gerektiğini vurgulayan Ribera, "İspanya kuraklıkla yüzleşmeye alışkın bir ülke ancak iklim değişikliği daha sık ve şiddetli dönemlere hazırlanmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Planas da kuraklıktan kaynaklanan üretim düşüşüne göre çiftçilere 53 milyon avroluk vergi iadesi yapılacağını, sosyal güvenlik primlerinin ödemelerinin ekim ayına kadar ertelendiğini, Resmi Kredi Enstitüsü tarafından verilen sübvansiyonlu ziraat kredilerinin de 20 milyon avroya genişletildiğini açıkladı.

İspanya, Kuzey Afrika'ya yakınlığıyla bulunduğu coğrafi konumdan dolayı kuraklık sorunuyla sık sık mücadele etse de iklim değişikliğinin etkisiyle bu sorun çok daha uzun süreli olmaya başladı.

Özellikle Endülüs, Murcia, Katalonya gibi bölgeleri etkileyen kuraklık nedeniyle tahıl mahsulleri ve baklagillerin yanı sıra zeytin, domates, patates, ayçiçeği, pirinç, muz, kayısı, kiraz, şeftali, karpuz, kavun en çok etkilenen ve fiyat artışına uğrayan gıda ürünleri olarak sıralanıyor.

Ülkede baraj ve göletlerdeki toplam su rezervi ortalaması yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.