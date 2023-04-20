İspanya'da Kuraklık Tarımsal Üretimi Ciddi Şekilde Etkiliyor

İspanya'da yaşanan kuraklık, ülkenin tarımsal üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

İspanya'nın önde gelen çiftçi derneği olan Çiftçi ve Çiftlik Sahibi Örgütleri Koordinatörü (COAG) tarafından geçen hafta yayımlanan bir rapora göre, kuraklık İspanya kırsalının yüzde 60'ını etkiledi ve bazı bölgelerde buğday ve arpa gibi ekinlerin muhtemelen tamamen ziyan olmasına yol açtı.

SES 1 (İspanyolca): SERGİO AYUSO, Jaen ili Yağ Kooperatifi Başkanı:

"Geçen yıl yaklaşık 22.000 kilo hasat yaptım ve bu yıl kuraklık nedeniyle bu hasatın yarısından azını yapabileceğim."

İspanya Devlet Meteoroloji Kurumu'ndan (AEMET) alınan son veriler, geçen ay, ülkede 21. yüzyılın en sıcak ikinci Mart ayının kaydedildiğini ve yaklaşık 30 yılın en az yağış alan Mart ayı olduğunu gösterdi.

Çiftçi derneği, ürün kıtlığına ek olarak, kurumuş meralar nedeniyle çiftçilerin sığırları beslemekte de sorunlar yaşayacağı konusunda uyardı.

SES 2 (İspanyolca): RAFAEL GUZMAN, Enerji Verimliliği için Tarım Enstitüsü Sekreteri:

"Doğru olan şu ki, çiftçiler, su durumu değişmezse, tüm bunlarla birlikte muhtemelen ağaçları da kökünden sökmek zorunda kalacaklarının farkındalar. Çok önemli bir paradan bahsediyoruz, çünkü burada bu işten geçinen birçok aile var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)