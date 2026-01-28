Haberler

İspanya'yı vuran Kristin Fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi

Kristin Fırtınası nedeniyle İspanya'nın 77 bölgesinde eğitime ara verildi. Şiddetli yağmur, rüzgar ve kar yağışları etkili olurken, çok sayıda yol kapandı ve tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Yetkililer, seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

İspanya'yı etkisi altına alan Kristin Fırtınası nedeniyle ülkedeki 77 bölgede eğitime ara verildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Kristin Fırtınası nedeniyle İspanya'nın büyük bir kısmında şiddetli yağmur, rüzgar ve kar yağışı etkili oldu.

Fırtınaya karşı teyakkuza geçen yetkililer, 77 bölgede eğitime ara verildiğini açıkladı.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 140'tan fazla yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmen ya da tamamen kapandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları demir yolu ulaşımını da vurdu. Ülke genelinde çok sayıda tren seferinde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları çağrısında bulunarak, herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, fırtınanın etkileri Portekiz'de de hissedildi.

Yetkililer, fırtınaya bağlı 1500'den fazla olayın rapor edildiğini, 850 binden fazla kişinin ise elektrik kesintilerinden etkilendiğini açıkladı.

Bazı tren seferlerinin hava koşulları nedeniyle askıya alındığı Portekiz'in birçok bölgesinde eğitime ara verildi.

