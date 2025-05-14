İspanya'da Kimyasal Ürün Deposunda Yangın
İspanya'nın Sevilla kentinde bir kimyasal ürün deposunda çıkan yangın nedeniyle bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. İtfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine intikal etti.
- İspanya'da kimyasal ürün deposunda yangın
MADRİD - İspanya'da kimyasal ürün deposunda yangın çıktı.
İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında bulunan Alcala de Guadaira'daki La Red sanayi sitesinde yer alan kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Plainsur'a ait depodaki tüm işçilerin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, depoda mahsur kalan olmadığını ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel