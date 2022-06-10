İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İspanya'nın Cantabria dağlarında iki ayı, saniyelerce süren kavgalarının ardından uçurumdan düştü.

İspanya'nın Cantabria dağlarında iki ayı, saniyelerce süren kavgalarının ardından uçurumdan düştü.

İspanya'nın yaklaşık 350 ayıya ev sahipliği yapan Cantabria dağlarında kaydedilen ayı kavgası gündem oldu. Orman yetkililerine göre anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı. Erkek ayı kayalıklara çarparken, anne ayı ise düştüğü yerde toparlanıp yavrusunu bulmaya çalıştı. Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar olaydan sonra peşine düştükleri yaralı anne ayı ve yavrusuna ulaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Anne ayı ve yavrusunun girdiği mağarada kamerayla izlendiği, bölgeye yiyecek ve su bırakıldığı ifade edildi.

Yetkililere göre anne ayılar genellikle bu mevsimde yavrularını yetişkin erkeklerin saldırılarına karşı savunmak zorunda kalıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title