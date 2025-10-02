İspanya'da İsrail'e Karşı Gösteri Çağrısı

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler, Bask ve Katalonya'daki bazı siyasi partiler ve Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısından dolayı İspanyolları tüm kentlerde gösteri yapmaya çağırdı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Bu barbarlığa karşı sessiz kalmak suç ortaklığıdır, özgür bir Filistin için" sloganıyla halkı 2 Ekim'de İsrail'e karşı gösteri yapmaya davet etti.

Muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra da, ABD merkezli Meta şirketine ait Instagram platformundan yaptığı paylaşıma, "işgalci İsrail'in askeri güçlerinin yasa dışı olarak Küresel Sumud Filosu'na el koyduğunu, soykırım gerçekleştirdiği son 23 ayda binlerce kez olduğu gibi yine savaş suçu işlediğini" vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun çok farklı uluslardan, yüzlerce sivilden oluştuğunu, amaçlarının çok zaman önce hükümetlerin yapamadığını gerçekleştirerek Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak olduğunu ifade eden Belarra, "filoya yardım etmeyen ülkeleri İsrail'in bu saldırısındaki suç ortağı olmakla" suçladı.

Belarra, "Küresel Sumud Filosu'nun korunması ve soykırımın durdurulması için herkesi seferber olup, yarın İspanya'daki tüm kentlerde gösteri yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bask ve Katalonya'da faaliyet gösteren bazı siyasi partiler de Sumar ve Podemos'a benzer ifadelerle vatandaşlardan 2 Ekim'de sokaklara çıkıp, İsrail'i protesto etmelerini istedi.

Diğer yandan Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları da, sosyal medya platformlarından "Mahallelerimizi Filistin bayrakları ile donatalım ve desteğimizi gösterelim, Filoya saldırdılar herkes sokağa" şeklinde ifadelerle, birçok kentte İsrail'e karşı gösteri yapılması için organizsyon yer ve saatlerini duyurdu.