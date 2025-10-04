İspanya'da İsrail'e Karşı Büyük Protesto Gösterileri

İspanya'da sivil toplum örgütleri ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrısıyla başkent Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok şehirde gösteri yapan İspanyollar İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sonrasında dünyanın dört bir yanında artan İsrail karşıtı gösteriler, eğitimden sağlığa her sektörün desteğiyle hafta sonunda İspanya'da sürdü.

Madrid'de kent merkezinde Atocha istasyonundan Callao Meydanı'na yürüyen 400 binden fazla kişi, Filistin bayrakları sallayarak filoya destek verdi.

İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine İsrail'in uyguladığı apartheid ve soykırıma ortak olmama çağrısı yapan sivil toplum örgütlerinin liderleri, "İsrail ile silah ticaretinin, diplomatik ilişkilerin hemen sona erdirilmesini, Filistin topraklarındaki sömürgeleştirmeye son verilmesini ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini" istedi.

"Filistin'deki soykırıma son", "Sömürgeciliğe, soykırıma, apartheid ve işgale karşı direnin" pankartları taşıyan İspanyollar, "Katil Netanyahu", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteride AA muhabirine konuşan emekli İspanyol Carmen, "Dünyadaki en büyük adaletsizlik olduğu için buradayım. Katiller kendilerini masum gibi göstermeye çalışıyor. Onların Gazze'de yaptıklarını açıklayacak kelime yok. Herkes başka zehirleri kalmadı diye düşünürken bir de bakıyorsunuz yedek zehirleri var. 21. yüzyılın en acımasız olayı Gazze'de yaşanıyor." dedi.

Barselona

Küresel Sumud Filosu'nun 30 Ağustos'ta ilk çıkış noktası olan Barselona'da ise organizatörlere göre 300 bin, belediye polisine göre yaklaşık 70 bin kişi Gazze'de soykırım yapan İsrail'in protesto edildiği gösterilere katıldı.

Kent merkezindeki gösteride Filistin bayrakları sallayan Katalanlar, "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Katalonya'da sol görüşlü siyasi partiler de gösteriye destek vererek Gazze'deki soykırımın son bulması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Katalonya'daki 600'den fazla sivil toplum örgütünün imzasıyla hazırlanan manifestoda, "Filistin'deki soykırımın sona erdirilmesi, kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması, İsrail devleti ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının sona erdirilmesi" talep edildi.

İspanya'nın Sevilya, Malaga, Bilbao, Pamplona, Vigo, Logrono gibi kentlerinde de gün boyunca düzenlenen gösterilerde binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için yürüdü.

İspanya'nın Katalonya, Bask başta olmak üzere birçok bölgesinde sendikalar, 15 Ekim'de İsrail'e karşı genel grev kararını yineledi.