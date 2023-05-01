İspanya'da İki Ultralight Uçak Havada Çarpıştı: 4 Ölü

İspanya'nın kuzeydoğusunda bir havaalanının yakınında Pazar günü iki ultralight uçağın havada çarpışması sonucu uçaklarda bulunan dört kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'nın kuzeydoğusunda bir havaalanının yakınında Pazar günü iki ultralight uçağın havada çarpışması sonucu uçaklarda bulunan dört kişi yaşamını yitirdi.

Katalan itfaiye teşkilatı Barselona'nın kuzeyindeki küçük Mola havaalanının yakınında düşen iki uçağa dair ihbar aldıklarını Pazar günü sosyal medyada yerel saatle 10.44'te doğruladı.

Her uçak ikişer kişi taşıyordu ve dört kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Yetkililer, iki uçağın havada çarpıştığını düşünüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.(XHTV)