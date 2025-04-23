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İspanya'da Hükümet İçinde Silah Alımı Krizi

İspanya'da Hükümet İçinde Silah Alımı Krizi
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İspanya Jandarma'nın, İsrailli bir firmadan 6,6 milyon avroluk mermi alımı hükümette krize neden oldu. Sosyalist İşçi Partisi ve Sumar ittifakı arasında tartışmalar yaşanıyor.

İspanya'da Jandarma kurumunun, İsrailli bir şirketten 6,6 milyon avroluk sözleşmeyle 15,3 milyon mermi satın alması ve tazminat ödememek için bunu iptal etmemesi azınlık sol koalisyon hükümeti içinde krize neden oldu.

Hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile askeri ticaretin durdurulduğu, hatta bu ülkeye silah taşıyan gemilerin İspanyol limanlarını lojistik destek için kullanmasına bile izin verilmediğini söylese de bu durumu yalanlayan gelişmeler yaşandı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Jandarma kurumunun, Ekim 2024'te açılan bir ihale sonrasında İsrail şirketi olduğu belirtilen "Guardian Defense&Homeland Security SA."dan, toplam değeri 6 milyon 642 bin 900 avro olarak açıklanan, 9 milimetrelik tabanca için 15 milyon 300 bin mermi satın aldığı ortaya çıktı.

Haberlerde, Jandarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın ilk olarak İsrail şirketiyle olan sözleşmenin iptal edilmesini istediği ancak hükümet adına yasal konularla ilgilenen Devlet Avukatlığı kurumunun, "olası bir iptalde yüklü tazminat ödenmesi gerektiği" yönündeki uyarısından sonra satın alımı onayladığı ileri sürüldü.

Hükümet ortakları arasında kriz

Bu gelişmeler, sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakı içinde ciddi bir krize yol açtı.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Barselona'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Marlaska'dan hemen bunu konuda bir düzeltme yapmasını ve Mecliste konuya açıklık getirmesini istiyoruz. (İsrail ile silah alışverişi) Bu durum hükümet içindeki anlaşmaların açık bir ihlalidir. Özellikle de Filistin halkının soykırımının yaşandığı bir dönemde." diye konuştu.

Sumar ittifakının içinde olan Birleşik Sol (IU) partisinin Genel Koordinatörü Antonio Maillo da "IU, Gazze'deki soykırımın herhangi bir siyasi parti tarafından finanse edilmesine asla tolerans göstermeyecek. PSOE, 2023'te hükümete girdiğimiz andan bu yana en büyük krizi yarattı." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, söz konusu ihaleye iki tedarikçinin (1 İtalyan, 1 Brezilyalı şirket) daha teklif verdiğini ancak onların tekliflerinin Jandarma İhale Komitesi tarafından reddedildiğini yazdı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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