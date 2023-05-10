İspanya'da hüküm giymiş 44 eski ETA üyesi yerel seçimlerde aday gösterildi

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partisi, ülkede 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde, 2018 yılında kendini fesheden terör örgütü ETA'nın eski üyesi oldukları belirtilen 44 kişiyi aday gösterdi.

Bask bölgesi Terörizm Mağdurları Kolektifi (Covite), EH Bildu'nun yerel seçimlerdeki aday listesinde, geçmişte ETA ile bağlantılarından dolayı hüküm giymiş 44 kişinin de yer aldığını bildirdi.

Covite, Bask ve Navarra özerk bölgelerinde yerel seçimlere giren EH Bildu'nun adayları arasında olan söz konusu 44 kişiden 7'sinin ETA ile ilgili adam öldürme suçundan hüküm giydiğini, diğerlerinin de örgütle bağlantılarından dolayı ceza aldığını duyurdu.

Covite Başkanı Consuelo Ordonez "Terörizmin kurbanlarının ne anlama geldiğini bilen hiçbir onurlu demokrasi ve hiçbir hukuk devleti, teröristlerin dönüp dolaşıp siyasete girmesine izin vermez. Bu kişilerin sanki geçmişte demokrasi için çok ciddi bir tehdit oluşturmamış gibi kamu görevlerine gelebilmeleri endişe verici ve hayal kırıklığıdır." dedi.

Bask bölgesinde, ETA örgütünün siyasi kolu olduğu gerekçesiyle 2003 yılında İspanya'da yasa dışı ilan edilen ve 2013'te kapatılan Batasuna partisinin uzantısı olan EH Bildu, Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyenlerin ve Bask milliyetçisi grupların koalisyonundan oluşarak 2014 yılında siyasete girmişti.

İspanya meclisi ve senatosunda da temsilcisi bulunan EH Bildu, azınlıkla iktidarda olan sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren siyasi partilerden biri olarak biliniyor.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), 44 eski ETA üyesinin yerel seçimlerde aday gösterilmesiyle ilgili koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) açıklama isterken aşısı sağcı Vox ise PSOE'yi "ETA teröristlerini ödüllendirmekle ve hainlikle" suçluyor.