İspanya'da her 100 aileden 8'i ev ipoteğini ya da kirasını zamanında ödeyemiyor

İspanya'da her 100 aileden 8'inin ev ipoteğini ya da kirasını zamanında ödeyemediği, 10 çocuktan 3'ünün de sağlıksız ev koşullarında yaşadığı bildirildi.

İspanya'da her 100 aileden 8'inin ev ipoteğini ya da kirasını zamanında ödeyemediği, 10 çocuktan 3'ünün de sağlıksız ev koşullarında yaşadığı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu "Save The Children" (Çocukları Kurtarın) İspanya'da ailelerin geçim sıkıntılarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda İspanya'nın, Yunanistan ve İrlanda'nın ardından kira ve ipotek ödemelerinde gecikme yaşayan ailelerin en yüksek yüzdesine sahip üçüncü Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğu belirtildi.

Raporda, AB'de kira ve ipotek ödemelerinde gecikme yaşayan ailelerin ortalamasının yüzde 3,2 olduğu, bu oranın İspanya'da yüzde 6,5'a kadar çıktığı kaydedildi.

İspanya'da son yıllarda ev fiyatlarının ve kiraların yükselmesine rağmen maaşların aynı oranda artmadığına dikkat çekilen raporda, bu sorunun çocuklu aileleri daha fazla etkilediği, kirasını veya ipoteğini ödeyemediğinden evden çıkarılan ailelerin yüzde 80'inin çocuklu olduğu vurgulandı.

Raporda, ülkede 2008'den bu yana evlerinden çıkarılan çocuklu aile sayısının 700 bini bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocuklu ailelerde kira veya ipotek ödemelerinde gecikme yaşayanların oranının yüzde 8,4'e çıktığı belirtilen raporda, ailelerin maaşlarının en az yüzde 30'unu yaşadığı evlere ayırmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Raporun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Save the Children'ın Sosyal ve Siyasi Savunuculuk Direktörü Catalina Perazzo da İspanya'da alınan pozitif önlemlere rağmen 1,5 milyon daha kamu desteğiyle inşa edilen eve ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Diğer yandan raporda, her 10 çocuktan 3'ünün sızdıran çatı, nemli duvarlar veya çürüyen pencereler gibi sağlıksız ev koşullarında yaşadığı uyarısında bulunuldu.