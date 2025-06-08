İspanya'da Halk Partisi'nden Erken Seçim İçin Gösteri

İspanya'da Halk Partisi'nden Erken Seçim İçin Gösteri
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Ana muhalefetteki Halk Partisi, koalisyon hükümetinin istifasını talep ederek Madrid'de büyük bir gösteri düzenledi. Gösteride, Başbakan Pedro Sanchez'in yolsuzluk iddiaları ve erken seçim çağrıları öne çıktı.

İspanya'da ana muhalefetteki merkez sağcı Halk Partisi (PP), koalisyon hükümetinin istifa etmesi ve Başbakan Pedro Sanchez'in ülkeyi erken seçime götürmesi talebiyle başkent Madrid'de gösteri düzenledi.

PP, Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetine karşı 6. kez destekçilerini meydanlara döktü.

Madrid kent merkezinde yapılan gösteriye yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Başbakan Pedro Sanchez'in erkek kardeşi David Sanchez ve eşi Begona Gomez hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları ve koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) içindeki bazı yolsuzluk iddialarından dolayı meydanlara dökülen ana muhalefet partisi, "erken seçim" çağrısı yaptı.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, gösteride yaptığı konuşmada, "Sanchez, artık demokrasiye boyun eğ. Seçim ilan et. Biz bunu istiyoruz. Çünkü kimse bu olanlar için hükümete oy vermedi. İspanya seçime hazır, ben de hazırım. Tek eksik, Sanchez'in gerekli cesareti gösterip sandığı getirmesi ve İspanyollara sorması." ifadelerini kullandı.

Feijoo ayrıca, "İspanya'nın bir devrime, bir nezaket ve özgürlük devrimine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bugün başlayan bu devrim için ülkemizin tüm dürüst ve özgür vatandaşlarına güveniyorum." dedi.

PP'nin İspanya'daki en büyük kalesi olan Madrid'deki gösteriye İspanyol bayraklarıyla katılan binlerce kişi, "Sanchez istifa" sloganları attı.

Diğer yandan hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, Madrid'deki gösterinin "beklentinin altında katılımla başarısız geçtiği, İspanyolların PP'nin siyaset yapma biçimine artık tahammül edemediği" savunuldu.

İspanya'da dört büyük gazetenin (El Pais, El Mundo, La Vanguardia ve ABC) mayıs sonunda yayımladığı son anketlerde, ülkede bugün seçim olması halinde mevcut durumda ana muhalefette olan PP'nin aşırı sağcı Vox partisi ile birlikte Meclis çoğunluğunu elde edeceği sonucu çıkmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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