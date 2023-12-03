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İspanya'da Halk Partisi ayrılıkçı Katalanlara af girişimlerine karşı gösteri düzenledi

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İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), sol koalisyon hükümetinin ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimlerine karşı bir kez daha meydanlara indi. PP lideri Alberto Nunez Fiejoo, gösteride yaptığı konuşmada, af girişimini 'dayanılmaz bir aşağılama' olarak nitelendirdi.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), sol koalisyon hükümetinin ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimlerine karşı bir kez daha meydanlara indi.

Başkent Madrid'de eylül ayı sonundan bu yana dördüncü kez gösteri düzenleyen PP, azınlık hükümeti kuran Başbakan Pedro Sanchez'in meclisten güvenoyu alabilmek için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle anlaşarak Meclis'e sunduğu af yasa tasarısını protesto etti.

PP lideri Alberto Nunez Fiejoo, gösteride yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı hüküm giyen ya da haklarında hukuki süreç devam eden Katalanlara af getirilmesi girişimini "dayanılmaz bir aşağılama" olarak nitelendirdi.

El Salvadorlu diplomat Francisco Galindo Velez'in uluslararası gözlemciliğinde, hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Katalonya için Birlik (Junts) partisi arasında 2 Aralık Cumartesi günü Cenevre'de başlayan af yasa tasarısına ilişkin müzakereleri "İspanyolların kabul etmesinin mümkün olmadığını" savunan Feijoo, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve İspanyol halkının onurunu müzakere etmek için Sanchez'in gizlice buluşmasını kabul etmeyeceğiz. Tepkimizi gerek parlamentolarda gerekse meydanlarda sonuna kadar göstereceğiz. Anayasanın ilkelerini ve değerlerini, demokrasiyi, eşitliği, adaleti savunmaya devam edeceğiz. İspanyolların onuru ve demokrasisi müzakere edilemez."

Gösteriye aşırı sağcı Vox partisi de destek verdi.

Ayrılıkçı Katalanlara af girişimi

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından, PSOE ve Sumar partileri, dışarından 6 siyasi partinin desteğini alarak, 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Katalonya'da faaliyet gösteren Junts ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC)??????? partileri, af yasası çıkartılması ve Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasal bir referandum yapılması şartıyla hükümete destek vermişti.

Meclise sunulan tasarıda, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler, yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Hükümet, söz konusu af girişimini "Katalonya'da kurumsal, siyasi ve sosyal normalleşme" olarak tanımlarken, sağ partiler bunun "demokrasi, eşitlik ve anayasa karşıtı" olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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