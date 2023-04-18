İspanya'da Halk Baharın Gelişini Geçit Töreniyle Kutladı

İspanyollar, ilkbaharın gelişini, geçen hafta sonu Barcelona ve Girona kentlerinde düzenlenen geçit törenleri ve danslar eşliğinde kutladı.

İspanyollar, ilkbaharın gelişini, geçen hafta sonu Barcelona ve Girona kentlerinde düzenlenen geçit törenleri ve danslar eşliğinde kutladı.

Dev kuklalar, İspanya'nın Katalonya bölgesi festivallerinde çok yaygın olarak kullanılıyor ve geçit törenleri kalabalıklar halde kent sokakları ve meydanlarında düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.(XHTV)