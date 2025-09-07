İspanya'da Filistinli Çocuklar İçin Anma Eylemi Düzenlendi

İsrail'in Gazze'deki soykırımında öldürdüğü Filistinli çocuklar İspanya'nın başkenti Madrid'de anıldı.

Madrid'in kent merkezinde organize edilen eylemde, son iki yılda İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 18 bin 500'den fazla çocuğun isimleri tek tek megafon ile okundu.

İspanya'da, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğretmenler, Filistin'e destek için "eğitime karşı soykırıma hayır" başlığı altında bir dizi protesto düzenledi. Bu kapsamda Callao Meydanı'nda toplanan kalabalık, yaklaşık 12 saat süren bir eylem gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde başlayan eylem için toplanan ve çoğunluğu eğitim sektörü çalışanı olan kalabalık "Katil İsrail" sloganları attı.

İsrail'in öldürdüğü her çocuğun adı tek tek okunduğunda, kalabalık hep bir ağızdan "Öldürüldü." diye bağırdı.

Eylemi gerçekleştiren sivil toplum kuruluşunun sözcülerinden Jesus Bartolome, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son iki yılda Gazze'de katledilen her çocuğun adını anmak, Gazze Şeridi'ni kuşatan ve gıda dağıtımını engelleyen, kitlesel kıtlığa ve gerçek bir soykırıma yol açan İsrail devletinin saldırganlığını kınamak için bir yoldur. Artık sözler bitsin, hükümetten acilen harekete geçmesini istiyoruz." dedi.

Bartolome, İspanya ve Avrupa Birliği'ne İsrail ile tüm ilişkileri kesme çağrısı yaptı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin, 9 Eylül'de yapılacak olağan Bakanlar Kurulu toplantısında kanun hükmünde kararname çıkararak İsrail'e yönelik silah satışını yasaklaması bekleniyor.