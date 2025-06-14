İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri

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İspanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki eylemleri protesto edilerek Filistin'e destek verildi. 'Parar La Guerra' platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlerde sanatçılar da yer aldı.

İspanya'da Madrid ve Barselona başta olmak üzere 125 kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edilerek Filistin'e destek verildi.

"Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım" ana temasıyla İspanyolları meydanlara çağıran "Parar La Guerrra" (Savaşı durdurun) Platformu, "Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

İspanya genelindeki gösterilerde "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin", "Adalet" pankartları taşıyan İspanyollar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Başkent Madrid'deki gösteride sanatçılar ön plana çıktı.

Reina Sofia Müzesi önünde yapılan eylemde yönetmen Pedro Almodovar, aktör Jose Sacristan, yazarlar Elvira Lindo ve Benjamin Prado, aktrist Malena Alterio ile şarkıcılardan Rayden, Miguel Poveda ve Silvia Perez Cruz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının imzasının olduğu Filistin'e destek manifestosu okundu.

İspanya'da 100'den fazla örgüt veya kuruluş tarafından da desteklenen manifestoda, "İsrail askerlerinin her gün sayısız savaş suçu işlediği, bombaların, aşırı şiddetin, Filistin halkını tam bir açlığa mahkum ettiği, işgal altında yaşayan Filistinlilerin geleceklerinin ellerinden alındığı" belirtildi.

Manifestoda ayrıca, "Gazze'de yaşananların nihai hedefi, yarısı çocuk olmak üzere iki milyondan fazla Gazzelinin yok edilmesi ve etnik temizliğidir. Bu, Netanyahu'nun, Trump'ın koşulsuz desteğiyle sürdürdüğü suç projesidir." ifadeleri kullanıldı.

Parar La Guerra platformunun koordinatörü Joanen Cunyat da "Bombalara alışmayacağız. Öfkeyi sokaklarda büyük bir eyleme dönüştüreceğiz. Durmayacağız. Başarana kadar devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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Yorumlar (2)

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Haber YorumlarıJohn Will:

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