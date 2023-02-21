İspanya'da enerji ve finans sektörlerinden yaklaşık 1,5 milyar avro vergi toplandı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkede ilk defa uygulanmaya başlanan, büyük enerji şirketleri, finans kuruluşları ve bankalardan alınan vergilerin ilk ödemesinde 1 milyar 454 milyon 500 bin avro topladığını açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkede ilk defa uygulanmaya başlanan, büyük enerji şirketleri, finans kuruluşları ve bankalardan alınan vergilerin ilk ödemesinde 1 milyar 454 milyon 500 bin avro topladığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, getirilen olağanüstü vergiler kapsamında enerji şirketlerinden 817,4 milyon avro, finans kuruluşları ve bankalardan da 637,1 milyon avro toplandığını bildirdi.

Montero, hükümetin öngördüğü şekilde, enerji ve finans sektörlerinden yıllık toplanacak verginin 2 milyar 900 milyon avroyu bulacağını söyledi.

İspanya'da büyük bankaların 20 milyar 500 milyon avro, büyük enerji firmalarının da 12 milyar avro toplamda kar açıkladığını hatırlatan Montero, toplanan vergilerin bu sektörler için "karşılanabilir miktarda" olduğunu savundu.

Montero, ilk defa toplanan söz konusu vergilerin, "mali adaleti geliştirmeyi ve anayasal yetki yoluyla eşitsizliğe karşı mücadeleye katkı sağlamayı hedeflediğini" kaydetti.

İspanyol bakan, hükümetin buradan elde ettiği kaynağın, enerji vergilerinde indirim, temel gıdalarda KDV'nin kaldırılması ve yoksul aileler için yapılan 200 avroluk aylık yardım gibi sosyal çoğunluğu korumak için alınan siyasal ve finansal yardımlarda kullanılacağını dile getirdi.

İspanya'da enerji şirketleri ve bankalar, ekonomik krizle bağlantılı olarak sosyal adaleti sağlamak gerekçesiyle hükümetin getirdiği vergilere karşı çıkıp, bunun sektörlerinde kendileri açısından rekabeti ve aktiviteleri azaltacağını savunsa da, yasal olarak hiçbir itirazda bulunmayacaklarını duyurmuştu.