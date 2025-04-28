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İspanya'da Elektrik Kesintisi İletişim ve Ulaşım Ağlarını Etkiliyor

İspanya'da Elektrik Kesintisi İletişim ve Ulaşım Ağlarını Etkiliyor
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İspanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriğin büyük bölgeye yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı. Bu durum iletişim ve ulaşım ağlarını da olumsuz etkiliyor.

İspanya'da birçok bölgeye yeniden elektrik sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği bildirildi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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