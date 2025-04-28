İspanya'da Elektrik Kesintisi İletişim ve Ulaşım Ağlarını Etkiliyor
İspanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriğin büyük bölgeye yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı. Bu durum iletişim ve ulaşım ağlarını da olumsuz etkiliyor.
İspanya'da birçok bölgeye yeniden elektrik sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği bildirildi.
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği kaydedildi.
İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel