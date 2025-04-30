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İspanya'da Elektrik Kesintileri Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'da Elektrik Kesintileri Nedeniyle 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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İspanya'da meydana gelen büyük elektrik kesintileri sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kesintiler, ulaşımın durmasına, iletişimde aksamalara ve karbon monoksit zehirlenmelerine neden oldu. Yetkililer, can kayıplarının araştırıldığını açıkladı.

- İspanya'da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı

MADRİD - İspanya'da hayatı felç eden elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya ve komşu Portekiz'de pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hava ve demir yolu ulaşımı durmuş, mobil iletişimde aksamalar yaşanmış, ATM'ler ve ödeme sistemlerinin de hizmet dışı kalmasıyla hayat felç olmuştu. Fransa'da da kısa süreli kesinti meydana gelmişti. İspanyol yetkililer, elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak İspanya'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya Sivil Muhafızları açıklamasında, Galiçya'nın kuzeybatı bölgesindeki Taboadela kasabasındaki evlerinde 81 ve 77 yaşlarındaki yaşlı bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının cesetlerinin bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, 3 kişinin evlerinin dışına yerleştirilen bir jeneratörden çıkan dumanların neden olduğu karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederken hayatını kaybedenlerden birinin solunum sorunları olduğunu bildirdi.

Başkent Madrid'in Carabanchel Mahallesi'nde ise bir binada çıkan yakında 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı. Yangının elektrik kesintileri sırasında yakılan mumdan çıkmış olabileceği kaydedildi.

Öte yandan Galiçya'nın Ferrol kentinde ise çeşitli sağlık sorunları olan 59 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, Betanzos kentinde 80 yaşında, Dumbria'da da 86 yaşındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Yetkililer can kayıplarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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