İspanya'da Eğitim Sektöründen İsrail'in Soykırımına Karşı Eylem

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı toplumun her kesiminden tepkilerin çığ gibi büyüdüğü İspanya'da, bu kez eğitim sektörü çalışanları ülke genelinde eylem başlatarak Filistin halkına destek verdi.

İsrail'in soykırımına karşı Filistin'e destek için kurulan "Marea Palestina" adlı hareket, başkent Madrid başta olmak üzere ülke genelinde bazı binaları barışçıl olarak işgal etti.

Öğretmenler ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan eğitim çalışanlarının süresiz başlattıkları eylemlerindeki amacın, Gazze'ye destek vermek, soykırımın sona ermesi çağırısını yapmak ve İspanya hükümetinin kanun hükmünde kararname çıkararak başta silah satışı olmak üzere İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini istemek olduğu belirtildi.

Eylem kapsamında başkent Madrid'deki Güzel Sanatlar (Bellas Artes) binasının ana salonuna kendileri kapatan eğitim çalışanları, Filistin bayrakları taşıyarak "Özgür Filistin: Eğitim soykırıma karşı" yazılı pankartı salonda açtı.

Marea Palestina'nın sözcülerinden olan ve Madrid'deki bir okulda öğretmenlik yapan Fernando Mazo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçinde insanlığı olan herkes buna karşı çıkmalı. İlk önceleri olay politize edilmişti ama şimdi insanlık karşıtı bir şey ile karşı karşıyayız. İnsan olan herkes İsrail'e karşı seferberler olmalı." dedi.

"Eğitim İsrail'in soykırıma karşı" eylemine İspanya'da eğitim sektöründen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini vurgulayan Mazo, "Bizim burada yaptığımız gibi İspanya genelinde okullarda, üniversitelerde, köylerin belediye binalarındaki bazı salonlarda eğitim çalışanları kendilerini kapattı. Katılımının oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bakanlardan bazılarının gelip bizi ziyaret etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın hemen sona ermesini talep ettiklerini belirten Mazo, "İspanya hükümetinden, silah satışı başta olmak üzere İsrail ile ticari ve diplomatik tüm ilişkilerini kesmesini istiyoruz." diye konuştu.

Eyleme katılan diğer öğretmen Gema Quintana da "Filistin'e destek vermek için buradayız. Hepimiz öğretmeniz ve yeni eğitim-öğretim yılına sanki hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi başlamak istemiyoruz. Özellikle gelecek hafta okullar açıldığında sınıflarda öğrencilerimize Gazze'de olanları anlatmak istiyoruz." dedi.

İspanyol öğretmenler hafta sonuna kadar sürdürmeyi planladıkları barışçıl eylemleri kapsamında İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve soykırımını kınamak, silah satışı başta olmak üzere İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebini hükümete ulaştırmak ve Filistin halkına tam desteklerini vurgulamak istiyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'deki saldırıları ve soykırımı İspanya'da eğitim sektöründe sürekli protesto edildi.

Gerek öğretmenler gerekse öğrenciler İsrail'e karşı seslerini duyurmak için gösteri, ders bırakma eylemi yaparken, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği geçmişte yaptığı açıklamalarda "sınıflarda antisemitizm yaratıldığı gerekçesiyle" eğitimdeki gösterilerin yasaklanmasını istemişti.

Bu talep hiçbir zaman yerine getirilmediği gibi İspanyol öğretmenler, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere sınıflarda İsrail'in işlediği soykırımı anlatacaklarını söylüyor.

Avrupa'da, İsrail'e karşı en çok gösterilerin yapıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da eğitimin yanı sıra basın, spor gibi birçok alanda Gazze'deki soykırım protesto ediliyor.