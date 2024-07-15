İspanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu
İgualada kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Balon Festivali'nde balon tutkunları ve izleyiciler bir araya geldi. Rengarenk sıcak hava balonları, tabloları aratmayan arka plan manzarasında çarpıcı bir görsel şölen yarattı.
İGUALADA, 15 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın İgualada kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Balon Festivali'nde balon tutkunları ve izleyiciler bir araya geldi.
Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikte İgualada semalarını dolduran rengarenk sıcak hava balonları, tabloları aratmayan arka plan manzarasında çarpıcı bir görsel şölen yarattı.