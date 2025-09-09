İspanya'da Devlet Başsavcısına Dava Açıldı

İspanya Yüksek Mahkeme Yargıcı Angel Luis Hurtado, bir soruşturmada sanığa ait gizli bilgileri dışarıya sızdırdığı iddiasıyla Devlet Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz hakkında dava açarken, ülke tarihinde ilk kez bir Devlet Başsavcısının görevdeyken yargılanacak olması dikkati çekti.

İspanya'da iktidardaki sol partiler ile muhalefetteki sağ partiler arasında son dönemde sık sık gündeme gelen "siyaset-yargı ilişkisi" tartışmaları, gerek siyasi açıklamalarla gerekse yargı kararlarıyla bir kez daha alevlendi.

Ana muhalefetteki merkez sağ görüşlü Halk Partisinden (PP) olan, Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun sevgilisi Alberto Gonzalez Amador'un vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı bir davada avukatı aracılığıyla elektronik postayla mahkemeye gönderdiği bazı gizli belgeleri dışarıya sızdırmakla suçlanan Devlet Başsavcısı Ortiz hakkında dava açıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Hurtado, "gizli belgelerin dışarıya sızdırılması" suçuyla Başsavcı Ortiz hakkında dava açma kararı aldığını ancak mevcut durumda bu kişinin geçici olarak görevinin askıya alınmasını gerektiren bir durum olmadığını duyurdu.

Yargıç Hurtado, olası bir mahkumiyet halinde mali sorumluluğun sağlanması için Başsavcı Ortiz'den 150 bin avro kefalet ödemesini talep ederken, savunma avukatının yazılı olarak savunmasını yapması için 10 günlük süre verdiğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'de söz konusu gizli belgelerin sızdırılması iddialarıyla ilgili Ekim 2024'te Başsavcı Ortiz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcı Ortiz'in soruşturma başlatıldıktan kısa bir süre sonra, belgeleri sızdırmakta kullandığı iddia edilen cep telefonunu değiştirdiği ortaya çıkarken, Ortiz bunun rutin bir şey olduğunu, güvenlik gerekçesiyle sıklıkla telefonunu değiştirdiğini söylemişti.

Hükümet Başsavcı Ortiz'e destek verirken, ana muhalefet görevden alınmasını istiyor

Diğer yandan Başsavcı Ortiz hakkında açılan dava İspanya yargısında bir ilk olmanın yanı sıra siyaset içinde de büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Ana muhalefetteki PP'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, Başbakan Pedro Sanchez'i "ülkeyi tahammül edilemez bir kurumsal aşağılamaya maruz bırakmakla" suçlayıp, Başsavcı Ortiz'in görevinden alınmasını talep etti.

Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria ise bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine Başsavcı Ortiz'e destek verdiklerini bir kez daha vurguladı.

Alegria, "Hükümet olarak yargı kararına en derin saygıyı gösteriyoruz. Ancak Ortiz'e olan saygımızı ve onun masumiyetine güvendiğimizi de açıkça belirtiyoruz. Başsavcının her zaman gerçeği savunduğunun ve suçun peşinden gittiğinin farkındayız." dedi.

Başbakan Sanchez'den bazı hakim ve yargıçlara siyaset yapma suçlaması

İspanya Başbakanı Sanchez, 1 Eylül'de devlet televizyonu RTVE'ye verdiği özel bir demeçte, "Siyaset yapan ve yasaların getirdiği sorumlulukları yerine getirmeyen hakimler, yargıçlar var." demişti.

Ülke iç gündeminde oldukça tartışılan bu sözlerin ardından iki hukuk derneği Sanchez'i suçlayarak, bahsettiği siyaset yapan yargıç ve hakimlerin isimlerini açıklamasını istemişti.

İspanya'da mevcut durumda Başbakan Sanchez'in erkek kardeşi David Sanchez hakkında Başbakan olan kardeşinin nüfuzunu kullanmak ve sahtecilikten açılmış bir dava bulunuyor.

Ayrıca, Madrid'de yarın bir kez daha hakime ifade verecek olan Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında ise aşırı sağcı bir derneğin suçlamasıyla, kocasının nüfuzunu kullanarak üniversitede iş alımında bir iş insanına aracılık yaptığı iddiasıyla açılmış bir soruşturma var.