Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu

İspanya'da Boğa Güreşi Protestoları Devam Ediyor

İspanya'da Boğa Güreşi Protestoları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın başkenti Madrid'de hayvan hakları dernekleri, boğa güreşi karşıtı gösteri düzenleyerek bu uygulamanın sona erdirilmesini talep etti. Protestocular, vücutlarına döktükleri kırmızı boya ile dikkat çekti.

İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı.

Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.

Hayvan hakları örgütleri Anima Naturalis ve CAS International, boğa güreşlerinin sona erdirilmesini talep ederek, "Hayvan haklarını ihlal eden bir uygulamaya yönelik kamu sübvansiyonlarının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Şehir, artık zulmü normalleştiren bir geleneğe ortak olamaz. Kültürel kararlarda şeffaflık talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Boğa güreşlerinin yasaklanması için şubat ayında İspanya Meclisine 715 bin 606 İspanyol'un imzasının olduğu dilekçenin sunulduğunu belirten hayvan hakları dernekleri, 2013 yılında Senatodaki oylamayla boğa güreşlerinin İspanya'nın kültürel değeri olarak tanındığı, koruma altına alındığı ve teşvik edildiği yasanın iptalini istedi.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 1991'de Kanarya Adaları ve 2010'da Katalonya'da yasaklanmıştı.

Boğa güreşlerini organize eden kurumlar ise İspanya genelinde yılda 1800'den fazla boğa güreşinin yapıldığını ve bu etkinliklerin direkt ve dolaylı olarak ülke ekonomisine 3,5 milyar avroluk etki sağladığını, yaklaşık 200 bin kişinin bu sektörden geçindiğini savunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümeti, boğa güreşlerinin yapıldığı tarihi Las Ventas Arenası'nın yenilenmesi için 40 milyon avrodan fazla yatırım yapacağını, ayrıca bakımı için 2,2 milyon avro daha harcayacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Barış için diplomasi trafiği! Erdoğan, Macron ile görüştü

Barış için diplomasi trafiği! Erdoğan, Macron ile görüştü
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.