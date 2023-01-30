İspanya'da bir rahibi öldüren Faslı, 'terörizm' suçuyla tutuklandı

İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentinin Algeciras ilçesinde 25 Ocak akşamı iki kiliseye saldıran ve 1 rahibi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Yassine Kanjaa adlı Fas vatandaşı, çıkarıldığı mahkemede "terörizm" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentinin Algeciras ilçesinde 25 Ocak akşamı iki kiliseye saldıran ve 1 rahibi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Yassine Kanjaa adlı Fas vatandaşı, çıkarıldığı mahkemede "terörizm" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Algeciras'daki saldırıların zanlısı Kanjaa, İspanya'daki en uzun gözaltı süresi olan 5 günün sonunda Madrid'deki Ulusal Mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme hakimi Joaquin Gadea, 25 yaşındaki Kanjaa'nın, savcılığın da talep ettiği gibi "terör amaçlı cinayet ve yaralama" suçlarından kefaletsiz tutuklanarak, cezaevine gönderilmesine karar verdi.

EFE haber ajansından, mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgiye göre, hakim Gadea, mevcut kanıtların, Fas vatandaşı Kanjaa tarafından gerçekleştirilen saldırının "hem Katolik Kilisesi'nin inancını savunan rahiplere hem de Müslüman olmasına rağmen laik olanlara karşı olduğunu gösterdiğine" kanaat getirdi.

Mahkeme kaynakları, "gizli" olduğu için Kanjaa'nın ifadesine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Algeciras'da iki kiliseye saldıran ve elindeki palayla 1 rahibi öldürüp, biri rahip 4 kişiyi yaralayan 25 yaşındaki Kanjaa'nın 2019'da düzensiz göçmen olarak İspanya'ya giriş yaptığı ve sınır dışı edilmeyi beklediği açıklanmıştı.