İspanya'da bir kişi patlayıcı madde içerikli zarflarla ilgili soruşturmada gözaltına alındı

İspanya'da 74 yaşındaki bir kişi, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine, Madrid'deki bir askeri üsse, Savunma Bakanlığına, Başbakanlık binasına ve Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen küçük ölçekli patlayıcı madde içerikli zarflarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

İspanya'da 74 yaşındaki bir kişi, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine, Madrid'deki bir askeri üsse, Savunma Bakanlığına, Başbakanlık binasına ve Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen küçük ölçekli patlayıcı madde içerikli zarflarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişinin, Burgos kentine bağlı Miranda de Ebro ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli bir İspanyol olduğu bildirildi.

Söz konusu zarfların Burgos'dan gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan kişinin sosyal medyada çok aktif olan, bilgisayar ve teknik işlerden anlayan biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin evinde aramalara devam edildiği aktarıldı.

Gözaltında bulunan şüphelinin, 27 Ocak'ta Madrid'deki Ulusal Mahkemede hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

İspanya'da gönderilen patlayıcı madde içerikli zarflar sadece Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğinde çalışan birinin hafif şekilde yaralanmasına yol açmış, diğer yerlerde ise kontrol sırasında tespit edilip etkisiz hale getirilmişti.

ABD'nin New York Times gazetesi, geçen hafta yayımladığı bir haberde, ABD ve AB'deki güvenlik uzmanlarının araştırması sonucunda söz konusu zarfların gönderilmesinin arkasında, Rusya'nın yönettiği Avrupa'daki aşırı sağcı bir grubun olduğunu iddia etmişti.